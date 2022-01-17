«Вкусное тело». Теннисистка Бушар показала откровенное фото в «голом» наряде в сеточку

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала новый пост в Instagram. 27-летняя спортсменка показала фотографии в откровенном обтягивающем наряде в сеточку.

«Удивительный наряд! И белые трусики под ним, чтобы их было видно, очень стильно», — отреагировал один из подписчиков.

«Красивое и вкусное тело», — оставил комментарий другой пользователь.

«Ты разрываешь эту сексуальную золотую сетку» — прокомментировал подписчик теннисистки.

Бушар не играет с марта 2021 года. В июне она перенесла операцию на плече и сейчас проходит восстановление.