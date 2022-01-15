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Сегодня, 21:48

«Ох, что творит-то». Загитова выложила фото в мини юбке рядом с Милохиным

Алина Загитова.
Фото Instagram

В Instagram появилось новое фото фигуристки Алины Загитовой. Рядом с ней на фотографии запечатлен тиктокер Даня Милохин.

Сама спортсменка одета в эффектный наряд. Особенно выделяется ее мини юбка.

Публикация от Alina Zagitova fan account ? (@teamzagitova)

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в тиктоке видео, где она танцует вместе с тиктокером Даней Милохиным.

Милохин в паре с Евгенией Медведевой участвовал в шоу «Ледниковый период» в этом сезоне. Их дуэт занял третье место.

Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу.

Алина Загитова
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