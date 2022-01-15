«Ох, что творит-то». Загитова выложила фото в мини юбке рядом с Милохиным

В Instagram появилось новое фото фигуристки Алины Загитовой. Рядом с ней на фотографии запечатлен тиктокер Даня Милохин.

Сама спортсменка одета в эффектный наряд. Особенно выделяется ее мини юбка.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в тиктоке видео, где она танцует вместе с тиктокером Даней Милохиным.

Милохин в паре с Евгенией Медведевой участвовал в шоу «Ледниковый период» в этом сезоне. Их дуэт занял третье место.

Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу.