«А ножки-то уже не такие стройные». Загитова выложила фото в мини-юбке с элитной вечеринки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новое фото в Instagram.

Фотография была сделана на праздновании дня рождения участников известного тикток-хауса. Загитова была одета в наряд с мини-юбкой.

«А ножки-то уже не такие стройные», — написал один из подписчиков в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.