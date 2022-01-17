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Сегодня, 22:45

«А ножки-то уже не такие стройные». Загитова выложила фото в мини-юбке с элитной вечеринки

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новое фото в Instagram.

Фотография была сделана на праздновании дня рождения участников известного тикток-хауса. Загитова была одета в наряд с мини-юбкой.

«А ножки-то уже не такие стройные», — написал один из подписчиков в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Фигурное катание
Алина Загитова
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