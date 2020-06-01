Гимнастка Солдатова показала, сколько букетов цветов ей подарили на 22-летие

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала серию новых фотографий в Instagram. Сегодня, 1 июня, спортсменка отмечает свое 22-летие.

«Как же быстро летит время, вот уже 22. Спасибо большое всем за поздравления! Их невероятно много», — написала в Instagram гимнастка.

Солдатова показала четыре букета цветов, кучу надувних шариков и новые кеды, которые ей подарили.

Гимнастка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).