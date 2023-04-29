Гимнастка Севастьянова показала загорелое и подтянутое тело в купальнике
Российская гимнастка Каролина Севастьянова выложила в своей социальной сети новые фотографии.
На снимках спортсменка лежит в гамаке над морем в красивом купальнике.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Ранее 28-летняя девушка похвасталась тонкой талией в персиковом платье.
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.
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