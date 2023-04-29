Гимнастка Севастьянова показала загорелое и подтянутое тело в купальнике

Российская гимнастка Каролина Севастьянова выложила в своей социальной сети новые фотографии.

На снимках спортсменка лежит в гамаке над морем в красивом купальнике.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Ранее 28-летняя девушка похвасталась тонкой талией в персиковом платье.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.