Гимнастка Севастьянова похвасталась тонкой талией в персиковом платье

Российская гимнастка Каролина Севастьянова выложила в своей социальной сети новую фотографию. На снимке спортсменка стоит в холле в персиковом обтягивающем платье.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Ранее гимнастка выложила фото в откровенном платье с большим вырезом.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.