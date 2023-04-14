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Гимнастка Севастьянова похвасталась тонкой талией в персиковом платье

Виктория Кравченко
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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова выложила в своей социальной сети новую фотографию. На снимке спортсменка стоит в холле в персиковом обтягивающем платье.

Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Ранее гимнастка выложила фото в откровенном платье с большим вырезом.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Каролина Севастьянова
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