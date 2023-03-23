«Вот это ножки». Севастьянова выложила фото в черном откровенном платье с большим вырезом

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка позирует в черном платье с большим разрезом и белом пиджаке.

Фото Соцсети

Ранее чемпионка похвасталась своими пышными формами.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.