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Сегодня, 13:00

«Вот это ножки». Севастьянова выложила фото в черном откровенном платье с большим вырезом

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Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка позирует в черном платье с большим разрезом и белом пиджаке.

Фото Соцсети

Ранее чемпионка похвасталась своими пышными формами.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне, где выиграла золото в групповом многоборье. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Каролина Севастьянова
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