«Захотелось булочек». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в трусиках на пляже

Гимнастка Севастьянова показала фото в купальнике на пляже

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя россиянка сфотографировалась в разноцветном купальнике, лежа на пляже.

Подписчики экс-гимнастки восторженно отреагировали на снимок:

«Захотелось булочек».

«Замечательный пейзаж, особенно на фоне такой фигуры».

«Ты прекрасна, принцесса!»

«Как всегда великолепна».