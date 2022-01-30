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«Захотелось булочек». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в трусиках на пляже

Гимнастка Севастьянова показала фото в купальнике на пляже
Виктория Кравченко
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя россиянка сфотографировалась в разноцветном купальнике, лежа на пляже.

Подписчики экс-гимнастки восторженно отреагировали на снимок:

«Захотелось булочек».

«Замечательный пейзаж, особенно на фоне такой фигуры».

«Ты прекрасна, принцесса!»

«Как всегда великолепна».

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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