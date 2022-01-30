«Захотелось булочек». Гимнастка Севастьянова похвасталась загаром в трусиках на пляже
Гимнастка Севастьянова показала фото в купальнике на пляже
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
26-летняя россиянка сфотографировалась в разноцветном купальнике, лежа на пляже.
Подписчики экс-гимнастки восторженно отреагировали на снимок:
«Захотелось булочек».
«Замечательный пейзаж, особенно на фоне такой фигуры».
«Ты прекрасна, принцесса!»
«Как всегда великолепна».
Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.
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