«Одноклассник или дизайнер»? Жена Глушакова подколола футболиста в бане

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, опубликовала сторис в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фото вместе с мужем в бане, прикрыв его лицо веником, при этом задала вопрос подписчикам: «Кто там?». Варианты ответа — одноклассник или дизайнер.

Сторис Ксении Коваленко. Фото Instagram

В сентябре 2018 года на тот момент жена Глушакова Дарья застала футболиста в бане с девушкой. Игрок заявлял, что это его подруга и одноклассница.

Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила.