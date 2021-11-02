«Одноклассник или дизайнер»? Жена Глушакова подколола футболиста в бане
04:12
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, опубликовала сторис в Instagram.
26-летняя спортсменка выложила фото вместе с мужем в бане, прикрыв его лицо веником, при этом задала вопрос подписчикам: «Кто там?». Варианты ответа — одноклассник или дизайнер.
Сторис Ксении Коваленко. Фото Instagram
В сентябре 2018 года на тот момент жена Глушакова Дарья застала футболиста в бане с девушкой. Игрок заявлял, что это его подруга и одноклассница.
Глушаков и Коваленко вместе с 2020 года. 7 марта 2021 года у них родилась дочь Мила.
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