«Черная мамба». Гимнастка Севастьянова снялась в черном облегающем платье
Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в облегающем платье
08:30
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.
26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в тонком облегающем платье.
«Мальдивские ночи», — подписала фото Севастьянова.
«Хороша же... черная мамба. А на Хэллоуин какой костюмчик?» — отреагировал в комментариях пользователь с ником maxisel.
Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Игр в Лондоне.
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