«Черная мамба». Гимнастка Севастьянова снялась в черном облегающем платье

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в тонком облегающем платье.

«Мальдивские ночи», — подписала фото Севастьянова.

«Хороша же... черная мамба. А на Хэллоуин какой костюмчик?» — отреагировал в комментариях пользователь с ником maxisel.

Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Игр в Лондоне.