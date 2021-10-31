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«Черная мамба». Гимнастка Севастьянова снялась в черном облегающем платье

Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в облегающем платье
08:30
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя спортсменка показала подписчикам фото в тонком облегающем платье.

«Мальдивские ночи», — подписала фото Севастьянова.

«Хороша же... черная мамба. А на Хэллоуин какой костюмчик?» — отреагировал в комментариях пользователь с ником maxisel.

Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Игр в Лондоне.

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