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«Уф, сейчас блузка треснет от такой груди». Загитова выложила видео с голым животиком

Загитова порадовала подписчиков новым видео в соцсетях
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

19-летняя спортсменка выложила видео с танцем из своего номера в отеле Пекина.

Подписчики оценили видео: «Самая красивая девушка», «Уф, сейчас блузка треснет от такой груди», «Незаконно быть такой красивой», «А девочка-то выросла и превратилась в шикарную женщину», «Горячо», «Жарко, однако», «Какая сексуальная детка».

Алина Загитова
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