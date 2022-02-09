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«Плейбой светит». Ефимова выложила фото в тесном купальнике на пляже Калифорнии

Пловчиха Ефимова показала фотографии с пляжа Калифорнии
Сергей Разин
корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Instagram

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото в купльнике и с собакой на пляже в Калифорнии.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Подписчики оценили фотографии Ефимовой: «Кайф», «Зимняя атмосфера», «Прекрасная девушка», «Плейбой светит», «Даже в Калифорнии дончанка самая красивая», «Так и покусал бы».

Ефимова — шестикратная чемпионка мира, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Юлия Ефимова
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