«Плейбой светит». Ефимова выложила фото в тесном купальнике на пляже Калифорнии

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото в купльнике и с собакой на пляже в Калифорнии.

Подписчики оценили фотографии Ефимовой: «Кайф», «Зимняя атмосфера», «Прекрасная девушка», «Плейбой светит», «Даже в Калифорнии дончанка самая красивая», «Так и покусал бы».

Ефимова — шестикратная чемпионка мира, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.