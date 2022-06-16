Откровенный вырез и уникальный стиль: Загитова снялась в необычной фотосессии
Алина Загитова снялась в фотосессии в зеленом костюме
Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии в зеленом костюме, который полностью состоит из зеленых и черных бусин. Снимки появились в Telegram-канале фанатов девушки.
Фанаты фигуристки отреагировали на фотографии Загитовой: «роскошная», «красавица», «великолепная Алина».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
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