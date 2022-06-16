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Сегодня, 15:25

Откровенный вырез и уникальный стиль: Загитова снялась в необычной фотосессии

Алина Загитова снялась в фотосессии в зеленом костюме
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии в зеленом костюме, который полностью состоит из зеленых и черных бусин. Снимки появились в Telegram-канале фанатов девушки.

Фанаты фигуристки отреагировали на фотографии Загитовой: «роскошная», «красавица», «великолепная Алина».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Фигурное катание
Алина Загитова
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