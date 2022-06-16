Гимнастка Севастьянова показала фотографии в розовом бикини и с цепью на теле

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Спортсменка показала откровенные фото в розовом бикини и с цепью на теле.

Каролина Севастьянова. Из личных соцсетей

Каролина Севастьянова. Из личных соцсетей

Ранее 27-летняя спортсменка показала откровенное фото в узком красном купальнике.

Каролина Севастьянова была участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.