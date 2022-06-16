Гимнастка Севастьянова показала фотографии в розовом бикини и с цепью на теле
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Спортсменка показала откровенные фото в розовом бикини и с цепью на теле.
Каролина Севастьянова.
Из личных соцсетей
Каролина Севастьянова.
Из личных соцсетей
Ранее 27-летняя спортсменка показала откровенное фото в узком красном купальнике.
Каролина Севастьянова была участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.
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