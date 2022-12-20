Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Р§Рњ 2022
Главная
Женская лига

Сегодня, 21:40

Медведева шокировала фанатов снимком в платье с сексуальным декольте

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка показала снимком в черном платье с сексуальным декольте.

Евгения Медведева. Фото Фотограф Дима Ермузевич
Евгения Медведева.
Фотограф Дима Ермузевич

Подписчики Медведевой восхитились фотографией Медведевой:

«Богиня»

«Роскошная Женя»

«Каждый раз разная и каждый раз сногсшибательная»

«Просто огонь»

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
7
0
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнастка Мельникова выложила откровенное фото в голубом купальнике
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости