Гимнастка Мельникова выложила откровенное фото в голубом купальнике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

22-летняя девушка выложила откровенный снимок с отдыха в голубом купальнике.

Ангелина Мельникова. Фото Соцсети

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Игр в командном первенстве, двукратная чемпионка Европейских игр и четырехкратная чемпионка Европы.