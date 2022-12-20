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Гимнастка Мельникова выложила откровенное фото в голубом купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ангелина Мельникова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях.

22-летняя девушка выложила откровенный снимок с отдыха в голубом купальнике.

Ангелина Мельникова. Фото Соцсети
Ангелина Мельникова.
Фото Соцсети

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Игр в командном первенстве, двукратная чемпионка Европейских игр и четырехкратная чемпионка Европы.

Ангелина Мельникова
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