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«Это вообще законно?» Новое видео гимнастки Солдатовой в купальнике оценили пользователи

14:55
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова выложила видео у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала подборку из летних видео.

«Сейчас будет парочка небольших летних подборок. Ловите, согревайтесь», — написала Солдатова.

«Это вообще законно?» — ответил спортсменке один из пользователей в комментариях.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В конце декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.

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Иван Торопцев все материалы автора
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