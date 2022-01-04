«Это вообще законно?» Новое видео гимнастки Солдатовой в купальнике оценили пользователи

Российская гимнастка Александра Солдатова выложила видео у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала подборку из летних видео.

«Сейчас будет парочка небольших летних подборок. Ловите, согревайтесь», — написала Солдатова.

«Это вообще законно?» — ответил спортсменке один из пользователей в комментариях.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В конце декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.