«Это вообще законно?» Новое видео гимнастки Солдатовой в купальнике оценили пользователи
14:55
Российская гимнастка Александра Солдатова выложила видео у себя в Instagram.
Спортсменка опубликовала подборку из летних видео.
«Сейчас будет парочка небольших летних подборок. Ловите, согревайтесь», — написала Солдатова.
«Это вообще законно?» — ответил спортсменке один из пользователей в комментариях.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В конце декабря 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю