Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Девочка совсем выросла». Загитова выложила фото в золотом платье

13:55
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Теги:

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала фотографию в золотом платье.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

«Девочка совсем выросла», — отреагировал один из подписчиков фигуристки в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Украина заявила о снижении «Газпромом» транзита газа
1
0
Реклама