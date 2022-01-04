«Девочка совсем выросла». Загитова выложила фото в золотом платье

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала фотографию в золотом платье.

«Девочка совсем выросла», — отреагировал один из подписчиков фигуристки в комментариях.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.