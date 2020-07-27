«Это было осознанно и обоюдно». Туктамышева рассказала о расставании с Лазукиным

Чемпионка мира и Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным. Пара встречалась с 2015 года, о прекращении отношений стало известно в феврале.

— Когда люди так долго встречаются, в любом случае есть некая грусть, что пришлось сделать какие-то определенные действия, — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу. — Это было осознанно, это было обоюдно, поэтому это не было так, что это был прямо heartbreak. Просто нужно было привыкнуть не к новому состоянию, а к новому положению.

Нужно было привыкнуть, что ты сейчас одна и нет рядом человека.

Есть влюбленность, когда тебе башню сносит вообще, и ты не хочешь совсем думать о спорте, ты просто хочешь находиться 24 часа с этим человеком. Ты полностью счастлив и думаешь: зачем тебе вообще это фигурное катание, если есть этот человек? Но это просто эмоция. А когда люди уже проходят этот этап, им просто комфортно, они помогают, уже идет партнерство. Тогда наоборот это легко.

Я много раз в интервью говорила, что нам это с Андреем не мешает, потому что мы наоборот поддерживаем друг друга. Можем рассказать, высказаться. В этом нет ничего плохого, это одни плюсы. Но опять же, если уже такие, серьезные отношения.