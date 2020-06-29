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«Эротичная татуировка». Фанаты Клишиной оценили рисунок на ее ягодицах

29 июня 2020, 04:26
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя спортсменка показала фотосессию в купальнике и предложила подписчикам выбрать лучший снимок.

— Эротичная татуировка, — написал один из подписчиков.

— У тебя неописуемая фигурка! Ты просто прелесть! — добавил второй.

Российская легкоатлетка Клишина похвасталась идеальным прессом

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