«Эротичная татуировка». Фанаты Клишиной оценили рисунок на ее ягодицах
29 июня 2020, 04:26
Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя спортсменка показала фотосессию в купальнике и предложила подписчикам выбрать лучший снимок.
— Эротичная татуировка, — написал один из подписчиков.
— У тебя неописуемая фигурка! Ты просто прелесть! — добавил второй.
Smile ? I wish you begin this weekend with something nice and enjoyable! ??? ? 1, 2 or 3? ??? ? Улыбнитесь ? Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользои? ??? 1,2 или 3? ??? ? Photo by @chantz02 #nature #mountains #travel #красота #отдых #waterfall #beautiful #summer #atlanta
Российская легкоатлетка Клишина похвасталась идеальным прессом
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