Чилийская модель собрала 5 миллионов евро на спасение футбольного клуба, продавая интим-фото

Модель Playboy Даниэлла Чавес нашла оригинальный способ собрать деньги на помощь любимому футбольному клубу, сообщает The Sun.

Она стала продавать интимные фотографии на специализированном портале в интернете. Для этого Даниэлла Чавес создала собственную страницу на сервисе OnlyFans, где берет с поклонников деньги за доступ к ее откровенному контенту.

В общей сложности ей уже удалось собрать почти 5 миллионов евро.

Даниэлла хочет купить чилийский клуб «О'Хиггинс», за который она болеет с самого детства. Сейчас у команды настали непростые времена: у нее вообще нет спонсоров и большие долги.

Даниэлла Чавес. Фото Соцсети