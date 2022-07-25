Чилийская модель собрала 5 миллионов евро на спасение футбольного клуба, продавая интим-фото
Модель Playboy Даниэлла Чавес нашла оригинальный способ собрать деньги на помощь любимому футбольному клубу, сообщает The Sun.
Она стала продавать интимные фотографии на специализированном портале в интернете. Для этого Даниэлла Чавес создала собственную страницу на сервисе OnlyFans, где берет с поклонников деньги за доступ к ее откровенному контенту.
В общей сложности ей уже удалось собрать почти 5 миллионов евро.
Даниэлла хочет купить чилийский клуб «О'Хиггинс», за который она болеет с самого детства. Сейчас у команды настали непростые времена: у нее вообще нет спонсоров и большие долги.
Даниэлла Чавес.
Фото Соцсети
Даниэлла Чавес.
Фото Соцсети
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