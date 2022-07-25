Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 19:38

«А как повиляла ягодицами»: Сотникова станцевала с коньками в руках

Читать «СЭ» в
Аделина Сотникова.
Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выложила короткое видео в своих социальных сетях.

Он показала отрывок танца с коньками в руках.

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ен А и итальянку Каролину Костнер.

Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Аделина Сотникова
5
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чилийская модель собрала 5 миллионов евро на спасение футбольного клуба, продавая интим-фото
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости