«А как повиляла ягодицами»: Сотникова станцевала с коньками в руках

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выложила короткое видео в своих социальных сетях.

Он показала отрывок танца с коньками в руках.

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ен А и итальянку Каролину Костнер.

Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.