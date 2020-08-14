Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию показала фото без лифчика

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала откровенные фотографии в своем Instagram.

На фото 19-летняя россиянка в джинсах и майке без бюстгальтера.

«Ты без лифчика разгуливаешь, шалунья?» — написала в комментариях двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

«Ага, ну иногда можно», — ответила ей синхронистка.

Субботина также является двукратной чемпионкой Европы.