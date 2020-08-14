Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию показала фото без лифчика
21:17
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала откровенные фотографии в своем Instagram.
На фото 19-летняя россиянка в джинсах и майке без бюстгальтера.
«Ты без лифчика разгуливаешь, шалунья?» — написала в комментариях двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.
«Ага, ну иногда можно», — ответила ей синхронистка.
Субботина также является двукратной чемпионкой Европы.
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