Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина

Двукратная чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Юлиана Зайфарт стала «девушкой с обложки» немецкого выпуска мужского журнала «Плейбой».

30-летняя немка говорит, что решилась на снимки топлес ради популяризации летающих лыжниц, которые получили право соревноваться наравне с мужчинами только в последние десять лет. Нынешняя фотосессия посвящена чемпионату мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. На ЧМ-2019 Зайфарт взяла титул в женских командных соревнования, а также в миксте. На ее счету четыре личных победы на этапах Кубка мира.