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Актриса фильмов для взрослых призналась в симпатии к Артему Тарасову

17:09
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Скандально известная актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор призналась в симпатии спортивному блогеру Артему Тарасову: по ее словам, он визуально нравится ей гораздо больше Михаила Кокляева.

«Внешне мне импонирует тот, что моложе. Но я не ведусь на внешность никогда, потому что это не главное», — заявила порноактриса РЕН ТВ.

При этом она подчеркнула, что побоялась бы жить с Тарасовым. Девушка испытывает страх перед человеком, который посвятил всю свою жизнь профессиональным боям.

«Вообще я побоялась жить с человеком, который занимается драками. Мало ли чего, изобьет тебя потом. Я бы не стала связывать жизнь с такими людьми».

Сейчас Артем Тарасов готовится к бою с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Этот поединок состоится 20 февраля на турнире «Короли ринга».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/801352-pornoaktrisa-lola-teilor-zaiavila-chto-boitsia-artema-tarasova

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