Шарапова показала фото в купальнике: «С Днем святого Валентина!»
17:55
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram новый пост. 33-летняя бывшая теннисистка поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.
«С Днем святого Валентина от этого волшебного места! Пляжная бухта слишком фотогенична!» — подписала фото в купальнике Шарапова.
В феврале 2020 года Шарапова завершила карьеру. В декабре прошлого года стало известно, что россиянка согласилась выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.
Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема».
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