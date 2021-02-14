Шарапова показала фото в купальнике: «С Днем святого Валентина!»

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram новый пост. 33-летняя бывшая теннисистка поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

«С Днем святого Валентина от этого волшебного места! Пляжная бухта слишком фотогенична!» — подписала фото в купальнике Шарапова.

В феврале 2020 года Шарапова завершила карьеру. В декабре прошлого года стало известно, что россиянка согласилась выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема».