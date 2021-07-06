Бывшая жена Аршавина рассказала, что мать Андрея выселяет ее из дома, несмотря на болезнь

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина в программе «Прямой эфир» рассказала о том, что мама экс-футболиста Татьяна выгоняет ее с тремя детьми из дома. Ведущий шоу телеканала «Россия» — Андрей Малахов.

«У меня выпадают волосы, я ухудшаюсь моментально, расходятся челюсти, кости. Я этого не замечаю. Для операции нужен нейрохирург, серьезный. Меня нельзя сейчас оставлять без операции, и делать ее опасно. И я должна срочно перевезти детей куда-то. Я написала ей (матери Аршавина) сообщение. Я сказала ей: «Хотите, я в ноги вам упаду?» В этот же день узнаю, что она с меня взыскивает 2 миллиона рублей за проживание — 160 тысяч в месяц. Аршавину все равно. Это уже совсем перебор, они не останавливаются», — сказала Алиса в эфире.

На протяжении девяти лет Аршавин жил в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской, в котором родились трое детей.

В 2016 году Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, у них родилась дочь. В 2019 году супруги развелись.

У Казьминой начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжелых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.

В эфире она предстала после операций и лечения. Также Алиса Казьмина рассказала, что мать Аршавина Татьяна не только выселила ее с детьми из дома, но и требует заплатить за проживание в нем.