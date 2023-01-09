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Экс-жена Кокорина похвасталась пышной грудью и плоским животиком в купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Бывшая жена футболиста «Ариса» Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала новое видео в своих социальных сетях.

На нем девушка похвасталась пышным бюстом и плоским животиком в синем купальнике.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. В 2017-м у них родился сын Майкл. В конце 2021 года Дарья призналась, что рассталась с футболистом, но они остались в хороших отношениях.

Дарья Валитова
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