Жена Глушакова выложила пикантный снимок с приоткрытой грудью
Ксения Коваленко, жена полузащитника Дениса Глушакова, поделилась с подписчиками новым фото в социальных сетях.
Она выложила пикантный снимок в пиджаке с приоткрытой грудью.
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
Ранее Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок».
Глушаков и Коваленко официально поженились в мае 2021 года. 7 марта этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой. У 35-летнего футболиста также есть двое дочерей от первого брака.
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