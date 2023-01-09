Жена Глушакова выложила пикантный снимок с приоткрытой грудью

Ксения Коваленко, жена полузащитника Дениса Глушакова, поделилась с подписчиками новым фото в социальных сетях.

Она выложила пикантный снимок в пиджаке с приоткрытой грудью.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети

Ранее Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок».

Глушаков и Коваленко официально поженились в мае 2021 года. 7 марта этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой. У 35-летнего футболиста также есть двое дочерей от первого брака.