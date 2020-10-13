Бывшая фигуристка, ставшая порноактрисой, показала фото из душа

Бывшая американская фигуристка Мелисса Буланхаги, ставшая порноактрисой, опубликовала новый пост в Instagram. Девушка показала подписчикам фотографию из душа.

На фото Мелисса стоит на левой ноге, оперевшись о стену, пьет воду из бутылки.

В 2015 году Буланхаги заявила о завершении спортивной карьеры после того, как не попала на Олимпиаду-2014 в Сочи.

За свою карьеру Буланхаги завоевала бронзу среди юниоров на национальном чемпионате США, золотую медаль на юниорском Гран-При в Италии, а также бронзу на взрослом турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.