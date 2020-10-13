Бывшая фигуристка, ставшая порноактрисой, показала фото из душа
13:00
Бывшая американская фигуристка Мелисса Буланхаги, ставшая порноактрисой, опубликовала новый пост в Instagram. Девушка показала подписчикам фотографию из душа.
На фото Мелисса стоит на левой ноге, оперевшись о стену, пьет воду из бутылки.
В 2015 году Буланхаги заявила о завершении спортивной карьеры после того, как не попала на Олимпиаду-2014 в Сочи.
За свою карьеру Буланхаги завоевала бронзу среди юниоров на национальном чемпионате США, золотую медаль на юниорском Гран-При в Италии, а также бронзу на взрослом турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.
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