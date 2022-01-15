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Сегодня, 21:17

Актриса фильмов для взрослых хочет подраться с Анастасией Волочковой

Елена Беркова.
Фото Global Look Press

Порноактриса Елена Беркова вызвала балерину Анастасию Волочкову на бой в рамках Epic Fighting Championship. Это случилось сразу после того, как Беркова победила блогершу Иришку Чики-Пики удушающим приемом в первом раунде.

— Кого бы из звезд шоу-бизнеса вы бы хотели вызвать на бой? Может быть, у вас есть желание с кем-то подраться?

— Конечно же, Волочкову! Как минимум. Мне кажется, ее па будут прекрасны. Возможно, своего друга Джигурду. Я знаю, у него уже есть опыт. Есть очень много людей, спектр не ограничен.

— Волочкова первая на очереди. Волочкова, берегитесь! Елена Беркова идет за вами!

— Сегодня было офигенно! Просто супер! Конечно, были случаи, что я получала по голове. Но это осознанный новый клевый опыт. Увидимся снова на Epic Fighting! Всегда ваша, Елена Беркова.

Источник: https://sport24.ru/
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