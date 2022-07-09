«Боже, вот это фигуры»: близняшки-гимнастки Аня и Кристина выложили фото в едва заметных купальниках
Близняшки-гимнастки Аня и Кристина выложили фото в едва заметных купальниках
Близняшки-гимнастки Анна и Кристина выложили новые фотографии в своих социальных сетях.
Девушки показали снимки в едва заметных черных купальниках.
Подписчики высоко оценили фотографии близняшек:
«Сексишмекси».
«Обалденные фигуры. Оставайтесь всегда такими».
«Прекрасные сексуальные милашки».
Девушки родились в 1990 году и с детства занимались гимнастикой. В юности они стали мастерами спорта, но позже решили развиваться в других сферах: моделинге и диджеинге. Свои выступления девушки дополняют акробатическими и гимнастическими трюками. Их дуэт называется Dj's Twins.
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