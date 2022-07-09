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«Боже, вот это фигуры»: близняшки-гимнастки Аня и Кристина выложили фото в едва заметных купальниках

Близняшки-гимнастки Аня и Кристина выложили фото в едва заметных купальниках
Читать «СЭ» в
Близняшки-гимнастки Анна и Кристина.
Фото Личные соцсети

Близняшки-гимнастки Анна и Кристина выложили новые фотографии в своих социальных сетях.

Девушки показали снимки в едва заметных черных купальниках.

Подписчики высоко оценили фотографии близняшек:

«Сексишмекси».

«Обалденные фигуры. Оставайтесь всегда такими».

«Прекрасные сексуальные милашки».

Девушки родились в 1990 году и с детства занимались гимнастикой. В юности они стали мастерами спорта, но позже решили развиваться в других сферах: моделинге и диджеинге. Свои выступления девушки дополняют акробатическими и гимнастическими трюками. Их дуэт называется Dj's Twins.

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