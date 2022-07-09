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Женская лига

Сегодня, 11:11

Жена Малкина выложила пикантное фото без лифчика

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Кастерова.
Фото Telegram

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новую фотографию в своих социальных сетях.

Девушка опубликовала пикантный снимок в черном костюме. Пиджак был надет на голое тело.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. В составе «Пингвинз» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 играх.

Евгений Малкин
Хоккей
Анна Кастерова
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