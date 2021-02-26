«Близкие решили похайпить». Милана Тюльпанова опровергла информацию о своей госпитализации

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, прокомментировала информацию о своей госпитализации.

«Ребят, я в порядке. Вчера у меня взломали страницу, и очень жаль, что близкие люди решили на этом похайпить. Спасибо всем, кто переживал», — написала Тюльпанова в Instagram.

25 февраля «Пятый канал» сообщил, что Тюльпанова была экстренно госпитализирована из-за большого количества принятого снотворного. Причиной могло стать то, что последний возлюбленный девушки оказался мошенником. Супруг, который был известен как некий «бизнесмен Евгений», скрывал правду о своем прошлом. Мужчина оказался аферистом и ранее имел проблемы с законом.

Тюльпанова является экс-женой Кержакова. 10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. 3 мая 2018 года пара объявила о расставании.