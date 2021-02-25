Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как они с супругом Максимом Траньковым ждут второго ребенка. В январе Волосожар рассказала о беременности, сообщив, что будет мальчик. Пара уже воспитывает дочь Анжелику.

«Макс и Лика хотели девочку. Как-то принято считать, что папы чаще ждут сыновеи?, но это не про нашу семью, — написала Волосожар в Instagram. — Пол ребенка я узнала сразу, как появилась такая возможность. Была мысль потянуть интригу, но терпения не хватило.

В общем, когда я торжественно объявила, что у нас будет сын, Макс сразу сказал: «сама скажи об этом Лике...»

Так что теперь мы регулярно объясняем Лике, что братик — это тоже прекрасно! Правда, Лика все время пытается заключить с нами сделку. Говорит, что «ок, я согласна на брата, но тогда в следующии? раз я заказываю, чтобы точно была сестренка!»

Ну а Макс теперь, конечно же, с нетерпением ждет сына. Просто пока мы оба не знаем, как это — быть родителями мальчишки. Но думаю, будет нескучно".