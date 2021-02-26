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«Незаконно иметь такие ноги!» Подписчики оценили новое фото Кастеровой в платье

17:19
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в своем Instagram. Девушка показала подписчикам фото в белом коротком платье.

«Маленькое белое платье», — написала Кастерова.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на новый снимок жены 34-летнего хоккеиста:

nebekhamv: «Незаконно иметь такие ноги, Аня!»

ksu_sweety: «Моя мотивация».

zazarinaz: «Идеальная ! Мужу с вами повезло».

Малкин и Кастерова вместе воспитывают сына Никиту (2016 год).

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