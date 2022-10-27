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Сегодня, 14:00

Щербакова показала неожиданный образ в розовых колготках и высоких каблуках

Анна Горшкова
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась снимками с фотосессии в своих социальных сетях.

18-летняя девушка показала образ в платье с большим розовым цветком, в розовых колготках и высоких каблуках.

Анна Щербакова. Фото Соцсети
Анна Щербакова.
Фото Соцсети

В своем Teleram-канале Щербакова написала под фотографиями: «Why not? (Почему нет? — прим «СЭ»)».

Анна Щербакова. Фото Соцсети
Анна Щербакова.
Фото Соцсети

Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Сейчас спортсменка ведет шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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