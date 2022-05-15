Загитова — о своем отдыхе: «Было здорово. Продолжаю путешествие»
Алина Загитова рассказала, что отправляется в новое место отдыхать
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что покидает Мальдивы и отправляется в новую страну. К посту спортсменка прикрепила свое фото, на котором она заходит в самолет.
«Это было здорово. Ну а я продолжаю свое путешествие. Как думаете, куда?» — написала спортсменка.
Подписчики отреагировали на пост фигуристки:
«Ярких впечатлений, куда бы ты не летела, Алина».
«Думаю, Алина продолжит свой отпуск еще в одном райском уголке».
«Ой, главное отдыхай! Это так здорово».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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