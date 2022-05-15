Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что покидает Мальдивы и отправляется в новую страну. К посту спортсменка прикрепила свое фото, на котором она заходит в самолет.

«Это было здорово. Ну а я продолжаю свое путешествие. Как думаете, куда?» — написала спортсменка.

Подписчики отреагировали на пост фигуристки:

«Ярких впечатлений, куда бы ты не летела, Алина».

«Думаю, Алина продолжит свой отпуск еще в одном райском уголке».

«Ой, главное отдыхай! Это так здорово».