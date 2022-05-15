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Сегодня, 10:28

Загитова — о своем отдыхе: «Было здорово. Продолжаю путешествие»

Алина Загитова рассказала, что отправляется в новое место отдыхать
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что покидает Мальдивы и отправляется в новую страну. К посту спортсменка прикрепила свое фото, на котором она заходит в самолет.

«Это было здорово. Ну а я продолжаю свое путешествие. Как думаете, куда?» — написала спортсменка.

Подписчики отреагировали на пост фигуристки:

«Ярких впечатлений, куда бы ты не летела, Алина».

«Думаю, Алина продолжит свой отпуск еще в одном райском уголке».

«Ой, главное отдыхай! Это так здорово».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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