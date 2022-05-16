«Вот это булочки». Новые рекламные фото Загитовой появились в Сети

Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии для одного из брендов. В соцсетях появились свежие фотографии девушки в облегающем спортивном костюме.

Алина Загитова. Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на снимки Загитовой:

«Алина — это вся вселенная! Это очень круто!»

«Вот это булочки».

«Шикарное сотрудничество. С Алиной всегда шедевры получались».

«Наша золотая Пумочка».