«Вот это булочки». Новые рекламные фото Загитовой появились в Сети
В соцсетях опубликованы новые рекламные фото Алины Загитовой
Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии для одного из брендов. В соцсетях появились свежие фотографии девушки в облегающем спортивном костюме.
Алина Загитова.
Соцсети
Подписчики фигуристки отреагировали на снимки Загитовой:
«Алина — это вся вселенная! Это очень круто!»
«Вот это булочки».
«Шикарное сотрудничество. С Алиной всегда шедевры получались».
«Наша золотая Пумочка».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
Новости