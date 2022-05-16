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Сегодня, 09:46

«Вот это булочки». Новые рекламные фото Загитовой появились в Сети

В соцсетях опубликованы новые рекламные фото Алины Загитовой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии для одного из брендов. В соцсетях появились свежие фотографии девушки в облегающем спортивном костюме.

Алина Загитова. Фото Соцсети
Алина Загитова.
Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на снимки Загитовой:

«Алина — это вся вселенная! Это очень круто!»

«Вот это булочки».

«Шикарное сотрудничество. С Алиной всегда шедевры получались».

«Наша золотая Пумочка».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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