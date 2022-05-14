«Божечки, вот это дыньки». Загитова похвасталась видео с элитного курорта
Алина Загитова выложила видео в купальнике
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео с отдыха.
«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим с собой», — написала Загитова.
Подписчики отреагировали на пост Загитовой:
«Вот это дыньки»,
«Алина всегда естественная, красивая, обворожительная»
«Уважаю за то, что живешь своей жизнью»,
«Милая».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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