«Божечки, вот это дыньки». Загитова похвасталась видео с элитного курорта

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео с отдыха.

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим с собой», — написала Загитова.

Подписчики отреагировали на пост Загитовой:

«Вот это дыньки»,

«Алина всегда естественная, красивая, обворожительная»

«Уважаю за то, что живешь своей жизнью»,

«Милая».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.