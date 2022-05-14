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Сегодня, 23:07

«Божечки, вот это дыньки». Загитова похвасталась видео с элитного курорта

Алина Загитова выложила видео в купальнике
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео с отдыха.

«На отдыхе можно побыть в гармонии с самим с собой», — написала Загитова.

Подписчики отреагировали на пост Загитовой:

«Вот это дыньки»,

«Алина всегда естественная, красивая, обворожительная»

«Уважаю за то, что живешь своей жизнью»,

«Милая».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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