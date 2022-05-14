«Последний денек». Загитова выложила видео с пляжа
Алина Загитова выложила новое видео в своем Telegram-канале
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала видео с пляжа на. В ролике девушка бежит по песку в хлопковой белой рубашке.
«Последний денек», — подписала видео фигуристка.
Подписчики отреагировали на яркий пост Загитовой:
«Спасибо, Алина, за видео, будто фильм смотрю».
«Такая красивая, легкая, романтичная».
«Все видео как реклама, чудесного отдыха на берегу океана».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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