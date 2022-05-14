«Последний денек». Загитова выложила видео с пляжа

Подписчики отреагировали на яркий пост Загитовой:

«Спасибо, Алина, за видео, будто фильм смотрю».

«Такая красивая, легкая, романтичная».

«Все видео как реклама, чудесного отдыха на берегу океана».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.