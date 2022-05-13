Загитова выложила видео из бассейна в топе и похвасталась загаром

Российская фигуристка Алина Загитова выложила видео из бассейна с отдыха на Мальдивах.

«Погода тут меняется очень быстро. Недавно было солнце, сейчас прошел дождь. Пасмурная погода, но я успела загореть. Осталось тут буквально три дня. Поэтому я наслаждаюсь, лежу, загораю. У меня все отлично», — сказала 19-летняя фигуристка в видео.

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.