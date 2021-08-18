Адвокаты Мамаева были удивлены, что суд обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой

Адвокаты футболиста Павла Мамаева были удивлены тому, что суд уже обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой Мамаевой. Об этом журналистам рассказал защитник интересов модели Вадим Лялин после очередного заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону.

«Сторона истца до сегодняшнего дня не знала, что уже есть судебный приказ о взыскании с господина Мамаева четверти всех его доходов и уже возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и Павла Мамаева. Они были, мягко говоря, очень удивлены, крайне удивлены и, мне кажется, что-то у них пошло не так», — сказал Лялин 5-tv.ru.

Как отметил адвокат Аланы Мамаевой, его оппоненты заявили о стремлении заключить мировое соглашение по вопросам раздела имущества, алиментов и условий проживания детей. Однако предоставленный ими текст был, по мнению Лялина, «с пустыми графами, ни о чем, формальность». Для чего юристы передали Мамаевой пачку чистых листов, ее защитник пока не понимает и надеется, что вскоре получит разъяснение.

Суд по разделу имущества состоится 17 сентября — в день рождения Павла Мамаева.