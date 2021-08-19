Гимнастка Солдатова выложила фото в кристально белых трусиках и выпирающей грудью
15:56
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram.
23-летняя спортсменка выложила фотографию с пляжа. На девушке надет белый купальник, подчеркивающий ее фигуру.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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