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Гимнастка Солдатова выложила фото в кристально белых трусиках и выпирающей грудью

15:56
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram.

23-летняя спортсменка выложила фотографию с пляжа. На девушке надет белый купальник, подчеркивающий ее фигуру.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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