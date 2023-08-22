Миррова победа: 16-летняя Андреева едва не упустила матч, начав с 6:0

Винус Уильямс не вышла на матч с россиянкой, но наша юная звезда и без легенды устроила валидольную ночь для фанатов.

WTA 250 Кливленд. Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия) — 6:0, 3:6, 7:5

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Патричия Мария Циг (Румыния) — 6:1, 6:4

Вероника Кудерметова (Россия) — Надя Подороска (Аргентина) — 3:6, 6:2, 6:1

Вообще начинать последнюю перед US Open репетицию в Кливленде юная красноярка должна была с 43-летней Винус Уильямс, и это получилось бы максимально символично. Теннисистки с 27 годами разницы, де-факто самая возрастная и самая юная, да еще и после удивительной победы Винус над Вероникой Кудерметовой неделю назад. Но не сложилось — старшая сестра снялась из-за травмы, и в штат Огайо была мгновенно выписана немка Тамара Корпач, которая упорно билась с Мирра на квалификации недавнего Уимблдона. Так что у матча тоже был боевой окрас. А как еще, если против тебя играет дочь дальнобойщика?

Зря, кстати, Винус не приехала — корты находятся в прекрасном месте The Flats, где раньше располагалось ирландское гетто. На соседнем мосту дрались топорами из-за строительства нового рынка, а после запустения местных заводов здесь организовали бары, но и они запустели — после того, как в канале, который как раз когда-то построили ирландцы, нашли утопленников, и начались проверки. Место с историей, короче. Сейчас его реновировали, построили океанариум, но заводские трущобы на дальнем плане за кортом все равно внушали пиетет к «синим воротничкам».

Начало как в детском саду

Но начало матча вообще не было похоже на борьбу двух равных соперниц. Россиянка за 20 минут взяла первый сет, а в некоторый геймах даже не позволяла сопернице почувствовать вкус взятого очка. Как на школьном турнире — впрочем, Мирра и так школьница, так что скорее как в яслях. Немка, кажется, только привыкала к мысли, что она снова играет — после непростого и длинного турнира в Праге и двух матчей в Стэнфорде, который находится в тысячах километров, в Калифорнии.

Однако как это часто бывает у дам, 6:0 в первом сете совершенно не означает победы. И с самого начала второй партии немка разозлилась, стала играть активнее, больше рисковать, усилила удары, перестала ждать, пока мяч долетит до задней линии, а входила в корт — и вся эта широкая программа действий привела к тому, что написать отчет о матче быстро и лечь спать не удалось. Нервничать начала уже Мирра — разок бросила на корт ракетку, покричала, и вот уже улыбающаяся во все зубы судье Корпач берет второй сет. Мирра действительно могла выдать иногда умопомрачительный укороченный в линию или форхенд в угол, но длинные мучительные размены давались ей трудно.

Психологическая концовка

В третьем сете игра все больше стала напоминать «бей — беги» или регби из сериала про Дживса и Вустера. Минимум креатива, удары повыше над сеткой, чтобы просто продолжить розыгрыш, и соревнование «терпежек». В такой игре, которую навязала немка, Мирре было некомфортно, и она позволила сделать сопернице брейк. Казалось, все уже идет к волевой победе Тамары, она подавала на матч при 5:4 и дошла до счета 30:30. На россиянке к тому моменту лица не было после нескольких ударов в сетку в паре геймов подряд.

Когда-то Мирра говорила о психологии так: «Честно говоря, ничего конкретного я не делала. Это довольно просто. Я просто много разговаривала сама с собой — обо всем, об игре, о ментальной части. Теперь, я считаю, стало лучше. То есть, находясь на корте, я не думаю о психологии. Я просто думаю об игре».

В общем, с психологом восходящая звезда российского тенниса не работает — и в какой-то момент было видно, что 16-летняя сибирячка уже плывет. Но стоит снять перед ней шапку-ушанку — она действительно стала ментально сильнее. Невероятным усилием действительно заставила себя думать об игре и вытащила сначала гейм, а затем и матч. Правда, и здесь не обошлось без качелей.

При счете 6:5 в свою пользу она реализовала лишь четвертый матчбол, причем один из предыдущих был не забит с хафкорта при уже отыгранной сопернице. И если бы дело дошло до тай-брейка и победы Корпач, весь этот абзац можно было переписать на нечто противоположное. Но победителей не судят, хотя победа вышла пиррова. Ну или, получается, миррова. Но во втором круге предстоит встреча с очень крепкой соперницей — победительницей US Open-2017 Слоун Стивенс, и силы бы пригодились.