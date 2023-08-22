76-летняя пенсионерка бьется с 17-летними юниорками. Чудо в мировом теннисе

Спортсменка, выступавшая на Australian Open-1988, продолжает карьеру без скидок на возраст.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, как показал вчерашний инопланетный финал в Цинциннати, — величайшие теннисисты, которые выиграли много розыгрышей, геймов, сетов и матчей. Однако один матч они уже проиграли или проиграют все — времени. Время не жалеет даже легенд, и, хотя Федерер и Надаль бились долго и проиграли ему, можно сказать, на тай-брейке, но больше на корте их нет. Новак вчера показал, что он способен остановить движение функции t — но время уже открыло пасть и готово съесть и его.

В мире есть один человек, у которого они могли бы поучиться выигрывать этот бесконечный матч.

Американка из 1940-х

Это Гэйл Фалкенберг — американская теннисистка 1947 года рождения. Едва закончилась Вторая мировая, в Москве еще нет ни одной сталинской высотки и почти нет вечерней иллюминации, цветной телевизор только готовится к въезду в первые американские квартиры. На дворе 2023-й, а она до сих пор играет. Не ветеранские турниры. А выходит в основной сетке турниров ITF. Например, против Наоми Осаки и Тэйлор Таунсенд, которая, кстати, буквально на прошлой неделе тоже выступала в Цинциннати.

Конечно, последние результаты в ее карьере не убеждают. Вот так выглядит ее профиль на сайте WTA.

13 июня 2023. ITF W25 в Самтере, Южная Каролина. 1-й раунд квалификации. Бэсант Каур (США, 1164) — 0:6, 0:6

8 мая 2023. ITF W25 в Орландо, Флорида. 1-й раунд квалификации. Саяка Исии (Япония, 641) — 0:6, 0:6

17 апреля 2023. ITF W25 в Зефирхилле, Флорида. Амани Гишар (США, 1475) — 0:6, 1:6

Но речь о 76-летней пенсионерке. Кто из нас в этом возрасте будет способен просто пройтись без старческой клюки?

Вообще у Гэйл удивительная биография. В детстве она увлекалась спортом, но в итоге выбрала профессию оператора. В молодости (а это 60-е годы прошлого века) она написала письмо звезде Голливуда, лауреату «Золотого глобуса» Дайан Бэйкер, и та ее просто приняла у себя, сделала экскурсию по студии, посоветовав заниматься только тем, к чему есть страсть и желание. Актриса и наставила Гэйл на путь оператора — она снимала в том числе и теннисные матчи, а также работала над документальными картинами для Конгресса США. Снимала она в том числе и будущего победителя US Open, Australian Open и Уимблдона Артура Эша-младшего, который только начинал путь на студенческих соревнованиях.

Тем временем в Советском Союзе низложили Никиту Хрущева, во Франции прошли протесты 1968 года, началась война во Вьетнаме, получили популярность движение хиппи и фестиваль в Вудстоке.

Начала карьеру в 39 лет

Именно съемки тенниса побудили Гэйл заняться спортом всерьез, и она начала играть в теннисной команде своей операторской школы. Далее была своя компания по производству фильмов, много работы, и к теннису Фалкенберг вернулась только в 1987-м. В СССР объявлена перестройка, в мире заря становления интернета. А Фалкенберг в 39 только начала играть — просто из любви к спорту. Ее накопленные финансы быстро истощились — но Университет Центральной Флориды предложил тренировать теннисистов. А потом и баскетболистов.

И Фалкенберг начала ездить по турнирам. Среди ее соперниц была Дженнифер Каприати, которой она более чем достойна уступила 6:7, 4:6. Через несколько лет та стала олимпийской чемпионкой, а позже выиграет два турнира «Большого шлема». Расцветом карьеры стал конец 80-х — начало 90-х, когда американка в годах (ей было уже за сорок) прошла один квалификационный раунд на Australian Open и дошла до четвертьфинала турнира в Мексике с призовым фондом 10 тысяч долларов. Большинство матчей на крупных турнирах Гэйл, конечно, проигрывала в двух сетах, зато успела объездить весь мир, от Бразилии до Израиля. За карьеру она заработала 10 830 долларов (цифра еще наверняка обновится — даже вылет в первых раундах приносит пару сотен) и дошла до статуса 350-й ракетки мира. Пару лет назад она носила статус 68-й ракетки США.

Поединки со звездами

Тем временем в мире уже заработала массово мобильная связь, появились гаджеты, смартфоны, айфоны. Фалкенберг, уже американская бабушка, продолжала играть — не так интенсивно, но все же регулярно. В 2012 году она встретилась на турнире в Рок-Хилле с юной Наоми Осакой — та не оставила шансов, 6:0, 6:0. Успела она несколько раз сыграть и с россиянками — кто-то из вас наверняка помнит Алину Жидкову, почти дошедшую до топ-50 в нулевых, и Евгению Левашову.

Но настоящим прорывом стал матч в Алабаме 2016 года против Тэйлор Таунсенд. 69-летняя американка тогда чудом прошла первый раунд и вышла на именитую соперницу, ныне пятую ракетку мира в парном разряде, а тогда находившуюся во второй сотне одиночного рейтинга и одну из главных надежд американского тенниса.

— Я пришла на корт, и тут меня обступили журналисты, просят интервью о матче. Я была удивлена, такого никогда со мной не случалось. Мы на турнире с призовым фондом 25 тысяч долларов! И тут я узнала, против кого я играю и что ей 69 лет. У меня в голове мысль: «А что вообще здесь происходит?» — делится шоком от той истории Таунсенд

22-летняя американка уступила ей 12 розыгрышей — хотя букмекерские конторы считали, что проиграет только шесть. «Я не ожидала такого. Ее подача с руки, ее подкрутки... Я никогда такого не видела и не понимала иногда, что с этим делать», — признавалась Тэйлор.

Видео того матча, конечно, спровоцировало и критику, однако большинство склонялось к тому, что это классная история. Впрочем, вы можете рассудите сами.

Фалкенберг говорит: «После того матча ко мне пришла мировая известность. Такое было ощущение, что люди в мире думают — в 69 ты не можешь выигрывать матчи и в принципе заниматься чем-то осознанным, особенно в спорте. Но я просто хочу играть в теннис из любви к нему».

Даже в 76 она продолжает карьеру. И до таких вершин, вероятно, даже Джоковичу добраться будет сложно — сколько бы он ни обманывал неумолимое время, чудом обыгрывая Алькараса.