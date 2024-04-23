Юная звезда российского тенниса выбыла из-за травмы. Когда Корнеева вернется на корт?

Из-за травмы Алине не удалось развить успех после выхода в основную сетку Australian Open-2024.

Чемпионка юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» 2023 года Алина Корнеева перенесла операцию на кисти руки. «Последние турниры я пропустила не просто так. С февраля у меня начались проблемы с кистью. Обследования показали нестабильность сухожилия. После консультаций с моей командой и врачами было принято решение о проведении операции. Операция успешно прошла в Барселоне, но теперь меня ждет тяжелый период реабилитации. Точную дату возвращения на корт сказать сложно, но надеюсь, что смогу выступить на Уимблдоне», — написала 16-летняя теннисистка в соцсетях. Таким образом, россиянка пропустит около двух месяцев. Первый сезон на взрослом уровне для одной из самых талантливых юных теннисисток складывается тяжело.

Успешная игра в Мельбурне

В конце октября 2023 года Алина Корнеева стала второй россиянкой, кому покорился юниорский Итоговый турнир. В 2016-м такой титул выигрывала Анна Блинкова (у парней в 2015-м побеждал Андрей Рублев). Также в прошлом сезоне юная москвичка взяла сразу два титула на юниорских турнирах «Большого шлема»: Australian Open и «Ролан Гаррос». Больше одного «Шлема» за сезон у девушек-юниорок десять лет назад выигрывала швейцарка Белинде Бенчич, а до этого в 2006-м такое достижение покорялось Анастасии Павлюченковой, которая побеждала в финалах в Австралии и США. У парней двух юниорских «Шлемов» за сезон нет ни у одного российского теннисиста.

Корнеева также успела дебютировать и на турнирах WTA. Алина прошла квалификацию на турнире в Гонконге, а в первом круге справилась с соотечественницей Валерией Савиных. Далее она в борьбе уступила чешке Линде Фрухвиртовой. «Насколько это запоминающийся турнир? Думаю, это больше история для СМИ. Конечно, приятно, что на первом турнире WTA я сразу одержала победу в основной сетке, — отмечала «СЭ» Корнеева. — Хотя я могла выступить и получше, это сто процентов. Но опять же, получила бесценный опыт, сделала определенные выводы и не хочу останавливаться на этом».

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

В том же интервью Корнеева отметила, что хочет провести 2024 год во взрослом туре, а победа на Итоговом стала яркой точкой в ее юниорской карьере. «Никто не знает, что будет в будущем. Я еще официально могу два года играть в юниорах. Вероятно, это был последний турнир, но загадывать не хочу».

Действительно, в 2024 году Алина не провела ни одного матча на юниорском уровне. Но и на взрослом выступила всего в трех турнирах. На Australian Open-2024 ей удалось пройти квалификацию, в том числе обыграв двух опытных теннисисток: Сачию Викери из США и Анну Бондар из Венгрии. На этом Корнеева не остановилась, в трех сетах обыграв Сару Соррибес-Тормо из Испании. Из юниоров первый круг в Мельбурне преодолели еще 16-летние Мирра Андреева и Бренда Фрухвиртова. Это случилось впервые за 19 лет (на Australian Open-2005 это были Николь Вайдишова, Микаэла Крайчек и Татьяна Головин).

Но на сей раз из этой троицы во второй круг прошла только Мирра. Фрухвиртова зачехлила ракетку со второй «сеяной» Ариной Соболенко, а Корнеева уступила 10-й «сеяной» Беатрис Хаддад Майя. Представительница Бразилии позволила взять россиянке всего три гейма.

«Конечно, небольшая суматоха была, потому что нам решили сказать о переносе игры на центральный корт всего за час до матча, — отмечала Алина Sports.ru — Но моя соперница была в тех же условиях, поэтому это не может служить оправданием. Я немножко... ну, не немножко — я нервничала, честно говоря (смеется). Потому что большая разница между ареной Рода Лэйвера и тем кортом, где мы должны были играть (1573 Arena). Думаю, эти нервы до и во время матча меня подвели. Но над этим нужно работать — надеюсь, у меня будет много матчей на этом корте. Насколько ощутима разница между 12-й ракеткой мира и всеми предыдущими соперницами? Честно говоря, не могу сказать, что почувствовала разницу. Конечно, она более опытный игрок, чем я, — это точно. Она чаще играла на таких больших стадионах. Матч был мне по силам, просто нужно очень много работать над головой, над [ментальными] аспектами, нервами».

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Неудачная поездка в Мумбаи

После Мельбурна Алина сыграла на Thailand Open (WTA-250), где также прошла квалификацию, но в первом круге проиграла китаянке Ван Яфань. На Mumbai Open (WTA-125), который прошел в начале февраля, наша теннисистка стартовала уже в основной сетке. Добралась до четвертьфинала, но не вышла на матч с австралийкой Сторм Хантер (техническая победа). Видимо, в одном из матчей в Индии Корнеева и получила травму, которая оставила ее без тура почти на полгода.

На этой неделе стало понятно о причинах этой паузы. Под постом Корнеевой о перенесенной операции было множество сообщений болельщиков: «Спасибо всем за поддержку, я ее очень ценю! Обещаю вернуться на корт еще сильнее».

В это хочется верить. По потенциалу Алина вполне способна конкурировать со своими звездными сверстницами и более опытными звездами WTA-тура.

«За что я люблю теннис? Когда люди строят отношения, то принимают в партнере как хорошие, так и плохие качества. Так и в теннисе. Я люблю его за все. И за ежедневные тренировки, от которых тебе может быть плохо. Особенно когда идет набор физической формы. И за длинные матчи, когда ты полностью выкладываешься, приходишь в номер и падаешь без сил. И даже за проигрыши. Они дают жизненный и теннисный опыт», — рассказывала Корнеева «СЭ».

Своим любимым покрытием она назвала хард, но никто не удивится, если спортсменка покажет классные результаты на травяных кортах Уимблдона-2024.