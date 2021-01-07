Звонарева вышла во второй круг турнира в Абу-Даби и сыграет со Свитолиной
22:03
Россиянка Вера Звонарева стала последней участницей второго круга турнира в Абу-Даби. В первом круге она взяла верх над француженкой Амандин Эсс — 6:3, 6:4.
Соперницей Звонаревой станет вторая «сеяная» украинка Элина Свитолина.
Ранее во второй круг вышли россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Гасанова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия) — Амандин Эсс (Франция, Q) — 6:3, 6:4
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