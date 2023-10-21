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Сегодня, 10:02

Звонарева вышла в финал парного турнира в Наньчане

Руслан Минаев
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Вера Звонарева.
Фото AFP

Россиянка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал турнира в Наньчане (Китай).

Дуэт победил Камилу Рахимович (Россия) и Александру Соснович (Белоруссия) в полуфинале парного турнира WTA — 6:1, 6:7 (6:8),10:4.

Для Звонаревой это 22-й финал на турнирах WTA в парном разряде и 7-й — в паре с Зигемунд.

В финале Наньчана дуэт сыграет с Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 4).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 6:1, 6:7 (6:8), 10:4

Теннис
Вера Звонарева
Камилла Рахимова
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