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Сегодня, 19:51

Макарова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Румынии

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Макарова проиграла немке Еве Лис в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 8 минут.

Макарова допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Лис сыграет с соотечественницей Тамарой Корпач.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ева Лис (Германия) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:2, 6:2

Теннис
Екатерина Макарова
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