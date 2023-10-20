Макарова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Румынии
Россиянка Екатерина Макарова проиграла немке Еве Лис в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) — 2:6, 2:6. Матч длился 1 час 8 минут.
Макарова допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.
В полуфинале Лис сыграет с соотечественницей Тамарой Корпач.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ева Лис (Германия) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:2, 6:2
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